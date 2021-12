- Foto: divulgação

Foto: divulgação

Publicado 07/12/2021 21:31

Os jurados do Miss e Mister Brasil 2021 elegeram, nessa segunda-feira (29), Elâine Souza (Miss Alagoas) e Bruno Ferraz (Mister São Paulo) como a mulher e o homem mais bonitos do país. O concurso, oficial e reconhecido pelo Sindicato Nacional da Beleza - Pró-Beleza, foi realizado em Gramado (RS), na Serra Gaúcha, pela primeira vez com o objetivo de contemplar a cultura da região Sul do Brasil aliado a beleza dos diferentes padrões de beleza.



A escolha da alagoana de 21 anos, de etnia Katokinn, é marcada como a primeira indígena a receber o título de Miss Brasil, e foi recebida com muita alegria - em suas palavras. Segundo a modelo, "é um sentimento inexplicável representar meu estado em nível nacional. Alagoas e a minha etnia estarão bem representados. Confiem", afirma. Já o paulista Bruno Ferraz, de 31 anos, recebe o título de Mister Brasil e diz mostrar, ao país, todo o encanto da maior capital do Brasil. "Tenho uma dupla missão e cumprirei com maestria, tenho certeza. Represento o estado de São Paulo e o Brasil em relação a beleza masculina. É uma tarefa díficil", diz, aos risos.



Thiago Michelasi, presidente do concurso, avalia a eleição dos dois candidatos e suas principais atribuições durante o reinado. "Lembro que o título de Miss e Mister Brasil traz a responsabilidade social como uma das premissas do projeto. Os eleitos terão uma agenda voltada às ações humanas, que visam o bem estar do próximo e o zelo pela vida. Nesse momento, preservar a vida é o maior sinônimo de beleza que alguém pode ter", sinaliza.



O evento foi marcado pela apresentação de Lucas Viana e Caique Aguiar, participantes do reality show "A Fazenda", no Buona Vitta Gramado By Gramado Parks. O local é conhecido pela inspiração cultural na região da Toscana (Itália) - um dos destinos turísticos mais buscados pelos brasileiros. Além de toda parte de reality ter sido gravada no SKY Palace e em diversos pontos turísticos e gastronômicos da Serra Gaúcha. Durante o concurso, Lucas Viana e Caíque Aguiar foram eleitos embaixadores do Mister Brasil.



Sobre o Miss e Mister Brasil



Fundado pelo Sindicato Pró-Beleza em 1932, o Miss e Mister Brasil nasceu com a proposta de inovar como concurso de beleza feminino e masculino. Reunindo participantes das 27 unidades federativas do Brasil, seu objetivo é educar e profissionalizar os candidatos e torná-los agentes culturais de moda e beleza através da PL 4747/2016, de autoria do Deputado Federal Ricardo Izar.



O Miss e Mister Brasil Oficial é de Registro e Organização do Sindicato Nacional Pró-Beleza e Michelasi Produções. A direção artística é realizada em parceria com a TVSPLAY.





Saiba mais através das redes sociais:



Instagram: @missemisterbrasil



YouTube: YouTube.com/missemisterbrasil



Site: www.missemisterbrasil.com.br