Após de quinze anos, Páginas da Vida voltou a ser exibida no Canal Viva, e a música “Se Quiser”, canção que embalava a história de Renato (Caco Ciocler) e Isabel (Vivianne Pasmanter), na voz de Tânia Mara, ficou em primeiro lugar entre as músicas mais tocadas nas rádios do país, de acordo com um ranking da Crowley Broadcast Analysis.

Tânia também está no júri do programa "Canta Comigo Teen", onde julga as vozes e os talentos de jovens artistas, e não esconde a emoção agora na reta final da temporada.

"Nesse último ano no júri do Canta Comigo, esse período em estúdio gravando semanalmente me despertou uma saudade, a vontade de voltar a comandar uma atração, seria algo que me sentiria muito realizada, sou cantora, mas sei que fui e ainda me sinto apresentadora.", fala a ex-apresentadora do programa Fantasia

E para os fãs uma novidade! Tânia já está em estúdio gravando uma nova música.

"A saudade dos palcos é gigante, de cantar e ter contato com o público. Estou me preparando para essa volta, já estou em estúdio com meu produtor musical Thiago Gimenes e o que posso adiantar é que minha nova música de trabalho é inspiradora, fala de amor, aquele amor com o qual todos sonhamos sabe? Que nos inspira a sermos melhores, assim como todas minhas canções, vou falar de um lindo amor!", declara Tânia.