- Foto: divulgação

Foto: divulgação

Publicado 11/12/2021 07:52

Para 2022, a pequena diva tem muitos planos. Além de ter renovado contrato com o SBT para a continuação de “As Aventuras de Pollyana”, ela vai estar com a agenda cheia. Série, filme, música nova… Haja fôlego! “Tenho muita novidade pra vocês! Aguardem”, celebra a jovem.

"Já não é segredo que as gravações de Poliana Moça voltaram e estamos trabalhando muito para entregar uma temporada ainda melhor que a primeira. Vocês não fazem ideia do tanto de coisa incrível que vai rolar! Depois de tanto tempo em casa, poder voltar paras os estúdios e reencontrar todo mundo tem sido tão maravilhoso... Estamos muito empolgados com essa temporada do novela, todo mundo adolescente. Vai ser TUDO! E 2022 promete muitas outras novidades, dentro e fora das telinhas. Não vejo a hora de compartilhar tudo com vocês!"

Com apenas 15 anos, Duda Pimenta já pode ser considerada uma artista multifacetada. Além de atriz e cantora, ela agora assina sua primeira obra literária. O almanaque Eu sou Duda Pimenta (Ed. Mostarda), que será lançado no próximo dia 12, na Bienal do Livro do Rio, com uma sessão de autógrafos, marca uma virada de chave na vida da estrela que acabou de entrar na adolescência. “É uma fase muito significativa na vida de uma pessoa. Quis compartilhar um pouco a minha rotina, dúvidas e essa minha fase com outras meninas da minha idade”, explica Duda.

O projeto é o primeiro nesse formato que traz a representatividade para o segmento editorial teen, abordando temas que permeiam esse universo. O leitor vai conhecer não apenas o dia a dia da atriz, como aprender sobre e cuidados com as madeixas, assunto que a Duda conhece bem. “Tenho uma música, chamada ‘Seu Cabelo’ que fala da dessa parte do nosso corpo tão importante. Ela fez muito sucesso, com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. Dou dicas de como cuidar dos crespos e cacheados para que mais meninas possam exibir sem medo seus cabelos. Eles têm uma força incrível, transmitem muita personalidade”, conta a artista.

A obra apresenta um pouco da trajetória da artista, mostra sua família, looks favoritos, o que toca no seu fone de ouvido, segredos, além de dicas e testes. E não para por aí! Ela fez questão de escrever um “Guia de Sobreviência da Adolescência” e trouxe o perguntas e respostas que criou no seu Instagram sobre como as meninas podem identificar se o crush é um princípe encantado ou um “boy lixo”.

Eu sou Duda Pimenta tem participações especiais. Amigos da atriz contaram da experiência do primeiro beijo e Mc Sofia responde, ao lado da autora, sobre empoderamento feminino, trabalho, relacionamento e bullying. “Está um material delicioso e super necessário para as adolescentes. Espero que o público fique tão apaixonada quanto eu fiquei”, torce Duda.

Serviço – Lançamento Bienal do Livro

Eu sou Duda Pimenta (Ed. Mostarda, 48 p. R$ 20)

12 de dezembro de 2022

Rio Centro – Pavilhão Laranja

Sessão de autógrafos – 14h