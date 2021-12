- Foto: divulgação

09/12/2021

"Verdades Secretas 2" já começa com a cena da morte de Gui (Gabriel Leone). O marido de Angel (Camila Queiroz) sofre um acidente de carro com a esposa e o filho e não consegue sobreviver. Uma das teorias dos fãs, e de alguns personagens também, é que a protagonista da trama planejou a morte do marido e Walcyr Carrasco, autor da novela, deu a entender que essa pode ser uma possibilidade.

O autor participou do podcast "Novelas das 9", da Globo, e deu uma dica sobre o final da novela. Walcyr não quis dar muitos detalhes sobre o que vai acontecer nos últimos capítulos, que chegam no Globoplay na próxima quarta-feira (15), mas descartou a teoria criada pelos fãs.

"É um questionamento válido: a Angel pode ter matado o Gui. Ou não...", comentou o autor. Gabriel Leone também já participou do podcast e lembrou que os finais das tramas de Walcyr Carrasco costumam ser surpreendentes.

"As tramas do Walcyr são sempre surpreendentes, então acho que tudo pode acontecer. Esse acidente de carro pode ter acontecido por 'N' motivos. Depois do final da primeira temporada não dá mais para duvidar de nada", disse o ator.