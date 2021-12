- Foto: reprodução

Publicado 09/12/2021 20:07

A cantora Dulce Maria lança nesta quinta-feira (9) sua nova parceria musical com um artista brasileiro. Agora, Priscilla Alcantara canta junto com a artista mexicana uma versão em português e espanhol do hit Te Daria Todo , lançado pelo grupo RBD em 2007 e, recentemente, relançado pela própria Dulce no seu projeto Origen , que possui apenas faixas autorais. O single já está disponível nas plataformas digitais.



Os versos em português, cantados por Priscilla , foram traduzidos pela cantora e compositora Bárbara Dias , responsável por composições de artistas renomados no Brasil, como Gabriel O Pensador, As Baías, 3030, Clarissa, Clau, Rebecca, Outro Eu, Rouge, Kelly Key , entre outros.

Com quase 6 milhões de ouvintes mensais, as artistas que participaram do programa musical de maior audiência no mundo The Masked Singer , prometem levar Te Daria Tudo para sua legião de fãs por toda América Latina e agitar a imprensa nacional e internacional, que foi surpreendida com ações nas redes sociais de diversos influenciadores, fazendo referência ao Unicórnio e Leão , fantasias usadas por Priscilla e Dulce no reality , minutos antes de anunciarem o feat, na última terça-feira (7).