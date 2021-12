- Foto: divulgação

Publicado 11/12/2021 21:06 | Atualizado 11/12/2021 21:07

Com apenas 9 anos de idade, ela já desponta no cenário artístico e tem sua carreira monitorada bem de perto pela mãe, Francinalva Frazão Machado. Já participou de programas de televisão como: Programa Raul Gil, Dany Pink, Universo da criança, entre tantos.



Bianca Frazão nasceu em São Paulo (SP) em 24 de fevereiro de 2012. O interesse pelo mundo artístico surgiu com apenas três anos, onde despertou a vontade de fazer aulas de dança, como ballet, jazz e hip hop. Conforme foi crescendo surgiu o amor pela música e iniciou as aulas de músicas com seis anos.

Bianca Frazão sempre gostou de assistir programas de canto e ensaiar coreografias em casa, tanto que quando fez sete anos recebeu a oportunidade de ir no quadro Funkerinhos do Programa Raul GIl com a sua música Minha Balada realizando um dos seus sonhos, desde então vem seguindo na carreira musical com o Funk teen.