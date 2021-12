Ex-atriz Bárbara Costa diz: ’Pornô é pesado’ - Divulgação

Ex-atriz Bárbara Costa diz: 'Pornô é pesado'

Publicado 15/12/2021 13:05

Rio - A ex-atriz pornô Bárbara Costa vai lançar uma biografia em que vai relatar a história de sua passagem pelo cinema adulto. Na obra, ela revela que se arrepende de ter entrado para a indústria pornográfica e que faz terapia para superar os traumas.

"O pornô é pesado, é algo que mexe muito com o psicológico. Eu fiquei doente, me arrependo de tudo. Passei por períodos em que eu não sabia mais quem eu era de verdade. Agora eu sou a Vanessa, e a Barbara é uma personalidade que se aposentou e fica lá no cantinho dela, porém quando estou em situações de perigo, pressão e muito estresse, ela se manifesta e resolve tudo. Lido com esse distúrbio de personalidade até hoje”, revela.

Para superar os traumas adquiridos na indústria pornô, Vanessa segue à risca um tratamento psicológico, faz sessões de terapia e conta com a ajuda do marido e de amigos. “A única coisa que não posso mudar é como as pessoas lembram de mim e nem como acham que eu sou. Demorei muito tempo para perceber que só parando de me preocupar com isso é que eu continuaria a crescer em qualquer área da vida em que eu quisesse. Minha história é de superação”.



O tratamento tem dado resultado e ela segue uma vida normal. Além de investir na carreira como youtuber, no canal "Barbaridade Nerd", Vanessa foi contratada por uma agência de publicidade. “Foi difícil entender e mostrar para as pessoas que o meu passado não atrapalha em nada o meu desempenho como profissional de marketing. Me sinto vitoriosa por conseguir esse emprego”.



No livro, Vanessa também fala sobre a militância contra a violência sexual, que segundo ela ainda está presente na indústria pornográfica. Inclusive, ela revela os bastidores das gravações. “São situações bizarras e negativas. Não me rotulo como antipornô, mas sou contra a violência e a humilhação que pode existir nesse mercado. E é sobre isso que discuto no livro. Não sou contra nudez, sexo e sensualidade. Sou contra quando tudo isso acontece em forma de violência, de coesão e imposições. Eu vivi isso”, lamenta.



Depois de lançar sua biografia, que vai trazer alertas importantes para mulheres, Vanessa planeja fundar uma ONG dedicada às profissionais do sexo. “A ideia é oferecer capacitação profissional para aquelas que querem sair desse mercado erótico. O objetivo é oferecer palestras de conscientização, falando sobre leis, proteção e que trabalhar com sexo é temporário, e que é preciso ter planejamento e estratégia. Ainda vou tirar isso do papel. Tenho essa missão”.