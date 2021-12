Monarco é homenageado em cerimônia na Portela - Divulgação

Publicado 21/12/2021 14:06

Rio - Nesta segunda-feira (20), aconteceu a cerimônia de formatura dos alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Compositor Manacéia José de Andrade, localizado em Madureira. O evento foi realizado na quadra da Escola de samba Portela, na rua Clara Nunes, em Oswaldo Cruz.

⁣⁣No total, oitenta e quatro estudantes colaram grau. Foram seis turmas de formandos. Em um momento singelo da solenidade, os alunos cantaram Coração em Desalinho junto a bateria mirim da Portela, um dos sucessos de Monarco, para homenagear o compositor que dá nome a biblioteca da unidade escolar. Ainda fizeram uma homenagem ao centenário do músico Manacéia José, que nomeia a escola. ⁣⁣⁣A estrada dessa vida não foi nada fácil para os alunos nos últimos anos, por conta da pandemia. Mesmo assim, com sorriso aberto e um peito repleto de paixão, o fechamento do ciclo foi marcante para todos, que puderam festejar com os amigos e familiares."Muito gratificante. Esses dois últimos anos foram bem difíceis. No entanto, com o apoio da direção, dos professores e funcionários, além dos meus colegas de turma, conseguimos superar tudo que foi imposto e estar aqui nesta celebração", falou a aluna Ana Caroline, de 17 anos.Estiveram presentes na formatura, a diretora Ana Cristina; e as diretoras regionais administrativa e pedagógica da Metro III, Fernanda Reis e Maria Stella; respectivamente, além de professores da unidade escolar, que também foram homenageados pelos estudantes."É muito representativo pra gente. Não só por se tratar do centenário do nosso patrono. Mas também devido ao Monarco. Em 2015, ele esteve na inauguração da sala de leitura que leva o nome dele. A música permeia nossa escola e hoje é a celebração do reencontro", declarou a diretora Ana Cristina.