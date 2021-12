Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão) no filme ’Turma da Mônica - Lições’ - Divulgação/Serendipity

Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão) no filme ’Turma da Mônica - Lições’Divulgação/Serendipity

Publicado 30/12/2021 19:45 | Atualizado 30/12/2021 20:13

Rio - Chegou aos cinemas, nesta quinta-feira, uma nova opção para a criançada que está de férias: o filme "Turma da Mônica - Lições". O live-action, continuação de "Laços" (2019), traz novos personagens do universo do quadrinista Mauricio de Sousa.

fotogaleria

Na história, Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) se esquecem de fazer o dever de casa e fogem da escola, mas nem tudo sai como esperado e os pais de Mônica decidem mudá-la de colégio. Mesmo fazendo novos amigos, a turminha sente saudade de estar sempre junta e bola um plano para trazer a amiga de volta.

O ator Gabriel Moreira, de 13 anos, comenta a expectativa que sentia para estrear o longa. Ele estreou no mundo audiovisual na primeira etapa do live-action, que foi lançado em 2019. “Sempre que faço um trabalho novo, fico ansioso para lançar, saber se o público curtiu, mas a ansiedade está ainda maior para 'Lições', pois junto com ele tem a emoção de ver as pessoas voltando aos cinemas, os reencontros… Eu já assisti duas vezes e me emocionei muito. O filme tá muito lindo. Se você se emocionou em Laços, vai se emocionar ainda mais em 'Lições'”, comenta ele.

Gravado em janeiro de 2020, a continuação só pôde estrear agora, no final de 2021, devido a pandemia da Covid-19, chegando aos cinemas mais de dois anos depois do primeiro filme da franquia, "Turma da Mônica - Laços".

“As crianças que viram o primeiro filme cresceram de lá pra cá. E parece que o filme cresceu junto com elas. Nesse tempo, nós do elenco ganhamos mais experiência – porque a gente era muito pequeno no primeiro. Acho até que as filmagens deste segundo filme tiveram menos alvoroço (risos)”, completa Gabriel, que também estreou recentemente a comédia “No Gogó do Paulinho” e a série do Globoplay "A Divisão".

Completam a história, os personagens Marina (Laís Vilella), Milena (Emilly Nayara), Humberto (Lucas Infante) e Do Contra (Vinícius Higo). O elenco ainda conta com Monica Iozzi e Luiz Pacini vivendo os pais de Mônica, e Paulo Vilhena e Fafá Rennó interpretando os pais de Cebolinha. Além das participações especiais de Malu Mader, Isabelle Drummond e Augusto Madeira.



O filme é dirigido por Daniel Rezende (“Turma da Mônica – Laços”, “Bingo, o Rei das Manhãs”, “Ninguém Tá Olhando”), produzido pela Biônica Filmes, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes. A Paris Filmes e a Downtown Filmes assinam a distribuição.