Publicado 30/12/2021 19:31

A atriz e influenciadora Flavia Pavanelli revelou nesta quinta-feira (30),, em suas redes sociais, que teve que cancelar sua viagem de fim de ano com a família para Miami, nos Estados Unidos, ao testar positivo para a Covid-19. Em vários vídeos postados em suas redes sociais, ela contou ter descoberto ao fazer o teste obrigatório para poder embarcar logo depois das celebrações do Natal.



"Alguns dias atrás ia viajar e acabei positivo para Covid. Estava sem sintomas, só descobri porque precisa do teste para viajar para fora, isso uns dias depois do Natal", começou a atriz. "Sigo aqui isolada, não fui viajar obviamente. Fiquei preocupada com a minha família porque tive contato no Natal, mas como acho que estou mais pro final acabei não transmitindo para ninguém. A gente testou todo mundo aqui em casa mais de uma vez e eu sigo dando positivo, mas até quando faço o antígeno aparece um risco mais fraquinho", continuou.



