Publicado 30/12/2021 17:52 | Atualizado 30/12/2021 17:53

Gkay está causando em suas férias nos Estados Unidos. Depois de viajar de helicóptero por Nova York, a influenciadora se vestiu com as roupas do super-héroi Homem-Aranha com seus amigos Lucas Rangel e Lucas Bley. O trio, claro, fez várias palhaçadas e também algumas dancinhas em plena Times Square.

"Eu e minhas duas únicas amigas que topam fazer tudo comigo”, escreveu Gkay no vídeo em que aparece com Lucas Rangel e o seu namorado. Nos comentários, os seguidores da atriz se divertiram bastante com a cena. A verdade é que a influenciadora está sempre arrancando risada dos seus fãs. Os três reproduziram memes do personagem da Marvel e gravaram dancinhas divertidas.

A Farofa da Gkay já acontece desde 2017, mas, em 2021, a festa que sempre reúne milhares de personalidades da internet tomou uma outra proporção. Basicamente, o engajamento de todos os influencers cresceu por conta das fofocas e pegações que aconteceram durante o evento. Nesta quarta (29), Gkay anunciou que virá com uma novidade sobre a festa em 2022.



“Tenho uma novidade para contar, hein. Mas só conto dia 5 de janeiro de 2022. Será que vocês estão prontos?“, escreveu Gkay no próprio Instagram da Farofa. Além disso, no perfil da festa, há a informação de que a próxima edição acontecerá entre os dias 5 e 7 de dezembro do ano que vem.