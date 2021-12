Luan Santana - Reprodução do Instagram

Publicado 30/12/2021 22:36 | Atualizado 30/12/2021 22:42

O amor está no ar! O cantor Luan Santana compartilhou alguns stories em seu Instagram, nesta quinta-feira (30), em que aparece no maior clima com a namorada, a modelo Izabela Cunha. Juntinhos, os dois aparecem deitados juntinhos, enquanto o sertanejo toca violão para a amada.



No registro, Luan aparece segurando o violão enquanto recebe olhares e carícias da namorada, com quem assumiu o romance em novembro. Na época, Luan postou cliques com a loira e escreveu: "Encontrei a minha ilha", fazendo referência a seu mais recente lançamento.