Tatá Werneck - Reprodução de vídeo

Tatá WerneckReprodução de vídeo

Publicado 30/12/2021 23:21

Tatá Werneck ousou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), para prestar homenagens e lamentar a morte de sua avó Dona Hermelinda, a vó Denguinho, como costuma chamar carinhosamente. No texto, a atriz compartilhou sua dor e falou sobre a perda num emocionante desabafo.

"Esse sempre foi meu maior medo desde criança: perder minha vó Denguinho. Minha alma gêmea. Minha melhor amiga. Minha confidente. A mulher que me ensinou a ter fé. A mulher que me ensinou a ser forte. Achei que não fosse suportar. Cheguei a desmaiar. Eu queria ter forças pra você ir embora segurando a minha mão. Mas sou medrosa. Achei que não fosse ter coragem. Mas você me esperou. Esperou que eu me fortalecesse. Ela me disse que só iria embora quando todo mundo tivesse feliz", escreveu.

A artista postou um vídeo da participação da avó no quadro "Arquivo Confidencial", do "Domingão do Faustão", em que conversa com o apresentador sobre a importância da relação com ela. "Um dia antes do ano novo. Chance de recomeçar. Cantei. Fiz brincadeira. Chorei. Beijei muito. E orei com ela de mão apertada. Quando abri os olhos ela estava livre pra ser GIGANTE COMO SEMPRE FOI. De mãos dadas comigo. Eu consegui Denguinho", u a apresentadora no texto.



Ela continuou: "Não sei quantas vidas são necessárias para que exista a sorte de duas almas gêmeas estarem juntas. Um amor maior que o próprio amor. A mulher mais otimista . A que NUNCA me deixou desistir. Sem você eu seria um trapo. Com você sou o ser mais abençoado do mundo. Quero ser sua neta em todas as vidas, RAINHA. Achei que não fosse aguentar. Mas me sinto mais forte do que nunca. E com uma fé QUE MOVE montanhas! Agradeço a Deus por ter me escolhido pra ser o amor da melhor pessoa que conheço. Da mais generosa. Estou pronta pra seguir com tudo que me ensinou", ressaltou.

Mais tarde, a apresentadora postou mais uma foto com a avó, dessa vez em sua infância. "Sempre agarrada em você, minha Rainha. Meu amor maior. Minha melhor amiga. Minha deusa. Quando eu tinha algum problema ela dizia: não fica com medo. Confia em Deus. To confiando Deus. Cuida dela. Cuida da Rainha".