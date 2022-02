Diogo Nogueira - Guto Costa

Publicado 24/02/2022 15:54 | Atualizado 24/02/2022 15:54

Rio - Diogo Nogueira lançou, nesta quinta-feira, seu novo single, a romântica "Deu Samba". O namorado de Paolla Oliveira recebeu a música por meio do Instagram quando um dos compositores, Rennan Fiori, cantava a letra do samba inédito e fez um apelo para que alguém fizesse o samba chegar até Diogo. Pedido feito e a mobilização foi geral. Rapidamente Diogo foi marcado em várias postagens e finalmente recebeu a música.

Aí deu match, deu samba. Um hit, um possível sucesso, é aquele tipo de música que quando você ouve pela primeira vez se emociona e dá vontade de ouvir mais e mais vezes. E foi assim quando Diogo escutou a música “Deu Samba”, dos compositores Rennan Fiori e Berg Vicente. O samba, que fala de amor, flechou o coração do cantor, que imediatamente convocou os produtores Rafael dos Anjos e Alessandro Cardozo (os mesmos de dos projetos “Munduê” e “Samba de Verão”) e sua big band com 12 músicos feras para o estúdio e em poucos dias a música já estava gravada.



Mesmo na pandemia, Diogo continuou produzindo, lançando novas músicas e projetos especiais. Durante a pandemia fez lives de sucesso, cantando e cozinhando, produziu um livro de culinária com suas receitas preferidas, que foi indicado a prêmio internacional de culinária, lançou vários singles e o projeto audiovisual “Samba de Verão”. Além disso, seu último single “Flor de Caña”, dele com Rodrigo Leite e Cauique, também autores de “Pé na Areia”, foi outro sucesso. Dedicado à namorada e musa inspiradora, Paola Oliveira, que participou do videoclipe, logo bombou nas plataformas digitais e no gosto do público.



Também reeditou o Clube do Samba criado em 1979 pelo pai João Nogueira e hoje ele leva esta bandeira com ele. Sua retomada foi antes da pandemia, no verão de 2020, na Varanda do Vivo Rio, com Diogo como anfitrião, e se tornou um point com casa lotada todos os dias, sempre recebendo um convidado especial em reverência aos grandes mestres e mostrando a nova geração do samba.

Nesse janeiro o projeto voltou aos domingos na mesma Varanda, local aberto e arejado, com o mesmo formato e com todos os cuidados. E mais novidades: nesta mesma semana do lançamento desse single “Deu Samba” Diogo faz, ao lado do bloco Cordão da Bola Preta, o primeiro baile de carnaval do Clube do Samba no dia 27/02 no Vivo Rio, recebendo também Paolla Oliveira, rainha do bloco, e Marcelo Serrado e Elcio Nunes com o projeto “Samba de Vinil” e vários outros convidados.