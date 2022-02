New Kids on the Bloco - reprodução do instagram

New Kids on the Blocoreprodução do instagram

Publicado 24/02/2022 15:42

Rio - A festa LGBTQIA Treta vai promover um bloco de Carnaval neste domingo, no Museu de Arte Moderna, na Zona Sul do Rio, a partir das 14h. A atração principal da festa será o New Kids on the Bloco. Os organizadores do evento Thiago Araújo e Guilherme Acrizio preveem que o agito vai durar cerca de 16 horas. Haja disposição!

fotogaleria

O New Kids on the Bloco é composto por um grupo de amigos que resgatam os sucessos das boys bands e girls bands dos anos 90. Fazendo uma grande celebração pop, tocando os antigos sucessos em ritmo de samba, maracatu, reggae, salsa, entre outros. Mas nem só de anos 90 vive o bloco e hits de artistas do universo pop como Maroon 5, Daft Punk, Bruno Mars, Katy Perry e Taylor Swift também fazem parte do repertório.

Thiago Araújo e Guilherme Acrizio, com ajuda de produção de Yve Franco, estão empolgados com o bloco. "Estamos muito animados, o retorno do bloco foi muito aguardado pelo público LGBT, e após um ano finalmente poderemos voltar a celebrar essa festa linda que é o carnaval, cantar, se emocionar e dançar como se não houvesse o amanhã”.

Vale lembrar que o bloco será somente para vacinados, é necessário levar comprovante de vacinação, e cumprirá todos os protocolos sanitários definidos pela prefeitura do Rio de Janeiro.

Serviço:

Local: Museu de Arte Moderna

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Horário: A partir das 14h