Publicado 05/03/2022 15:00 | Atualizado 05/03/2022 17:19

Rio - A Feira O Mercado acontece no próximo final de semana, nos dias 12 e 13 de março, das 11h às 19h, no IAB Flamengo, Zona Sul do Rio. A festa reúne mais de 60 marcas autorais, com o objetivo de promover moda, arte e responsabilidade social. A entrada é gratuita.

Há mais de 11 anos, Clarissa Muniz e Je Muniz, idealizadoras e curadoras da feira, falam sobre a importância de fomentar a economia criativa feita por designers, artesãos, estilistas e artistas locais como forma de impulsionar a qualidade de vida e cultura da cidade.

Além das marcas autorais de moda, acessórios e design, quem passar pela feira terá acesso a produtos voltados para sustentabilidade e bem estar. Os cosméticos biodegradáveis e terapias naturais ganham mais espaço, levando opções como óleos essenciais, bálsamos, perfumes botânicos, sais de banho e sabonetes de ervas com as marcas Ciclos Natural, Jardim Aromaterapia, Flor de Yary, Equilíbrio Natural, Elo Officialis e Ravka. Para deixar a casa mais confortável, estarão presentes as almofadas da Brisa Home, utensílios de madeira da Roots, velas aromáticas da Una e os kokedamas da estreante Barthô Ateliê.

Entre marcas de roupas, bolsas, calçados, biquínis, lenços, cerâmicas e até cadeiras de praia customizadas estará Julia Antunes que fará sua estreia através do programa Minha Primeira Feira que escolhe criadores iniciantes para expor sem custo. “Sou uma artista têxtil que tem como principal foco de trabalho valorizar remendos e marcas do tempo. Minha experiência de venda tem sido exclusivamente online e acho que O Mercado é o local ideal para ter essa troca com clientes”, diz Julia.

Projetos sustentáveis como os acessórios de cápsula de café da Marilon, os tops feitos de retalhos da Maria Momô e os paninhos de cera que substituem plástico na cozinha da As Coisas da Lulu marcam presença. E se você tiver um óculos parado em casa, sem uso, ele pode te garantir um desconto! Durante o final de semana a Duoiá vai oferecer 20% de desconto para quem quiser trocar o óculos velho por um novo. As peças arrecadadas durante a campanha serão restauradas e doadas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O local também abrigará uma exposição de arte com obras de 7 artistas: Alonso Martinez, Dani Ramalho, Denilson Baniwa, Lino Rocha, Mizterzed, Rafael Geraldo e Val Pires. Em uma ação solidária, as obras, doadas pelos artistas, estarão à venda com 100% do valor revertido ao Instituto Morada da Esperança, localizada no bairro do Grajaú. O Instituto abriga 40 meninas que recebem alimentação, reforço escolar, aulas de informática, estímulo artístico e social.



Serviço: O MERCADO

Dias: 12 e 13/03

Horário: 11h às 19h

Local: IAB/RJ - Beco do Pinheiro 10, Flamengo

Entrada gratuita - Classificação livre - Pet Friendly

Uso obrigatório de máscara