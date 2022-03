Primeiro dia de Lollapalooza Brasil é marcado por chuva forte - Reprodução da Internet

Publicado 25/03/2022 18:04

Rio - O primeiro dia do Lollapalooza Brasil foi marcado por muita música, mas também por uma chuva forte que caiu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (25). Segundo relatos nas redes sociais, uma pessoa foi atingida por uma estrutura de ferro que desabou, enquanto shows da banda The Wombats e do DJ Vinne foram interrompidos.

As apresentações foram paralisadas pela organização do festival por volta das 16h, quando começou o temporal, que durou cerca de 15 minutos, na região onde acontece o evento. Internautas compartilharam fotos de alertas dos organizadores que pediam para o público se afastar de estruturas metálicas.

De acordo com o site Splash, uma pessoa foi hospitalizada após o desabamento de uma estrutura de ferro, próximo ao estande de uma marca de automóveis. Após o atendimento médico por equipes disponibilizadas pelo festival, a estrutura foi removida do local e o espaço foi isolado.

Cerca de 30 minutos após o início da chuva, os shows do Lollapalooza foram retomados com a apresentação de Pabllo Vittar em um dos palcos principais. Segundo o ClimaTempo, ainda é previsto que a chuva volte a cair nos próximos dois dias de festival. A assessoria do evento foi procurada pelo DIA mas, até o momento, não houve resposta.