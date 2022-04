Pedro Scooby - reprodução de vídeo

Publicado 14/04/2022 17:37

Os confinados do "Big Brother Brasil 22", da Globo, foram acordados na tarde desta quinta-feira (14) com a música "Because I Got High", do rapper Afroman. O que eles não sabem, é que a música virou tema de Pedro Scooby fora da casa mais vigiada do país devido aos "apagões" do surfista, que viralizaram nas redes sociais.



A música voltou aos comentários ao ser usada pela emissora durante os VTs do atleta para destacar seus momentos de distração no reality show. No entanto, Scooby divertiu os telespectadores nesta manhã ao acordar se divertindo com a música. Ele começa a cantarolar junto com a faixa e até faz algumas dancinhas. Depois, em conversa com Jessi na sala, o surfista explicou sobre o significado de "Because I Got High".



“Sabe o que ele fala nessa música? Sobre várias coisas que ele vai fazer e não faz porque tá chapado. Ó: ‘Because I got high’. [Traduzindo a música]: ‘Eu fiz merda a vida inteira porque eu tava chapado'”, disse. O momento logo repercutiu nas redes sociais, já que os momentos de "tela azul" se tornaram marca registrada de Scooby no reality show. Confira o momento divertido: