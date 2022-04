Paolla Oliveira faz 40 anos com festão no Rio - AgNews

O dia é todinho dela! Deslumbrante como de costume, Paolla Oliveira comemorou nesta quinta-feira (14) seu aniversário de 40 anos. E para celebrar essa data tão especial, a atriz reuniu amigos, parentes e o namorado, o sambista Diogo Nogueira, em um festão no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira. A badalação aconteceu num famoso cartão-postal carioca, o Morro da Urca, na Zona Sul da cidade.

E tudo aconteceu em grande estilo, com direito a bolo, samba e muitos beijos de seu amado. Entre os convidados famosos, estam Alejandro Claveaux, Juliana Silveira, Fernando Torquatto, Hugo Bonemer, Heoíssa Perissé, Thaíssa Carvalho, Ricardo e Francisca Pereira, Jeniffer Nascimento, Leo Fuchs, Bruno Fagundes e Carol Sampaio, só para citar alguns.



A atriz foi surpreendida pela bateria da Grande Rio, Escola da qual ela é Rainha de Bateria, onde, inclusive, iniciou as comemorações na noite de terça-feira (12). Por lá, Paolla sambou muito e muito e, claro, estava muito bem-acompanhada de amigos e também por Diogo.



De vestidinho laranja, que valorizou as curvas da aniversariante, a musa e Rainha de Bateria da Grande Rio estava radiante em seu festão. No momento do 'parabéns', ela não fez surpresa e deu o primeiro pedaço de bolo para o namorado - os dois também trocaram beijos apaixonados.