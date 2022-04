Juliana Souza - Divulgação / Adriano Reis/ Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 14/04/2022 20:31

Avisa que é ela! Juliana Souza surgiu literalmente brilhante para se apresentar no último ensaio de rua da União da Ilha, que aconteceu na noite desta quarta-feira, na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade. Com um corpo escultural, ela escolheu um look poderoso: um macacão de tule com quinze mil pedras nas cores da Escola, criado e idealizado pelo estilista Flávio Nogueira.