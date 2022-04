Rodrigo Mussi segue em recuperação na UTI e deve passar por ressonância para verificar lesão na coluna - Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2022 19:44 | Atualizado 14/04/2022 19:47

Internado há 14 dias, depois de sofrer um acidente de carro, em São Paulo, Rodrigo Mussi continua se recuperando no o Hospital das Clínicas, na capital do Estado. Nesta quinta-feira, Diogo, irmão do ex-BBB, atualizou o estado de saúde do gerente comercial, afirmando que ele sege em processo de extubação, com melhora progressiva.

O irmão do rapaz ainda pede "energias positivas" para a melhora do quadro clínico do borther. "O Rodrigo segue melhorando de maneira considerável, avançando neste processo de extubação. Seguimos nessa corrente positiva, aguardando o nosso Rodrigo, que está cada vez melhor", escreveu Diogo em suas redes sociais.



Diogo, inclusive, já havia informado nesta semana que Rodrigo está lúcido e com os dois olhos abertos, além de estar interagindo com a equipe e com a família. O ex-BBB já passou por três cirurgias desde que sofreu o grave acidente de carro, e a possibilidade de uma nova intervenção, desta vez na coluna, era discutida entre os médicos. Diogo afirma que não será necessária por enquanto.



Rodrigo Mussi está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo desde o último dia 31, quando sofreu um acidente de carro e teve fraturas nos membros e traumatismo intracraniano, sendo submetido a cirurgia de emergência com a inserção de um cateter para drenar o sangue na cabeça e também uma cirurgia na perna.