Publicado 14/04/2022 18:34 | Atualizado 14/04/2022 18:36

Uma verdadeira musa! Paolla Oliveira aproveitou o dia de seu aniversário de 40 anos para fazer uma reflexão sobre a nova fase. A atriz, que promoveu um verdadeiro festão na noite desta quarta-feira, no Rio, fez um post no Instagram, onde posou belíssima, falando um pouco sobre o momento especial que vive.

"Viva! Quarentei. Não é sobre idade, nem sobre estética, nem sobre o que não vale a pena. É sobre envelhecer, sobre aprender a ser e estar feliz, sobre ser dona de mim e do meu Carnaval, dos meus desejos, do que eu acredito, sabendo que se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria", iniciou a artista e Rainha de Bateria da Grande Rio.

Ela continuou falando que o segredo de sua plenitude, no auge de suas quatro décadas, é a legria de viver. "E só vale assim. Com alegria, simplicidade e uma dose de equilíbrio pra passar por essa vida. Obrigada a todos que fazem parte desse e de todos os meus momentos", escreveu a artista.



Paolla, que será um dos destaques da próxima novela das 19h, da Globo, "Cara e Coragem", comemorou a chegada da nova idade ao lado de amigo, parentes e do namorado, o sambista Diogo Nogueira, numa super festa, que rolou no Morro da Urca, cartão-postal da Zona Sul do Rio.