Artista conta que sua perspectiva de vida mudou depois do nascimento de Liz, sua primeira filha - Reprodução

Artista conta que sua perspectiva de vida mudou depois do nascimento de Liz, sua primeira filhaReprodução

Publicado 14/04/2022 14:45 | Atualizado 14/04/2022 14:47

Lorena Improta publicou uma reflexão em seu Instagram sobre sua evolução pessoal e mudanças desde o dia em que se tornou mãe, em setembro do ano passado. Com uma foto séria, a artista contou como o nascimento de Liz, sua primeira filha, fruto do casamento com o cantor Leo Santana, transformou sua perspectiva sobre si mesma.

fotogaleria

"Recebi essa foto hoje e me enxerguei de uma maneira diferente nela: uma mulher séria, concentrada, focada. Uma Lorena mais madura, responsável e equilibrada. É assim que me enxergo hoje em dia. Tenho muito orgulho da minha trajetória, ciclos e, consequentemente, da mulher que venho me tornando", desabafou na legenda.



Em seguida, Lore também contou sobre as expectativas e dúvidas que vieram à tona quando descobriu a gravidez. "Quando engravidei, bateu uma ansiedade de como tudo seria, se eu continuaria com tempo pra produzir conteúdo, fazer minhas viagens a trabalho, dentre tantas outras coisas que transitam entre minha vida profissional e pessoal. Ouvi muito que tudo iria mudar e não seria mais a mesma. E mudou… pra melhor!", escreveu ela.



A dançarina terminou o depoimento com uma mensagem de incentivo aos seguidores. "Acreditem em vocês, não comparem os seus processos com os processos dos outros e nunca subestimem sua capacidade de se reinventar, de serem múltiplas. Sermos únicas é o que nos faz especial! Mesmo quando achamos que não vamos dar conta, nós damos", finalizou.