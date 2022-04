Títi, Giovanna Ewbank, Zyan, Bruno Gagliasso e Bless - Reprodução

Giovanna Ewbank escreveu declaração emocionante nas redes sociais para o aniversário de 40 anos do marido, Bruno Gagliasso, nesta quarta-feira (13). A atriz celebrou, em suas palavras de amor, os anos que já dividiram e as transformações que viveram lado a lado.

Apaixonada, Gio agradeceu pela família que construíram juntos, por seus três filhos, Títi, Bless e Zyan e exaltou, com carinho, a personalidade do parceiro. "Às vezes ele acha que é capaz de abraçar o mundo. E ele consegue. Não me pergunte como, pq acho que isso é pra poucos. Desses 40 anos, tenho o privilégio de conviver há 13 com meu marido, foram tantas as transformações!", declarou.