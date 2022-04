Gustavo BBB22 - Reprodução de vídeo

Publicado 15/04/2022 19:29

Gustavo venceu a mais recente Prova do Líder, que rolou na noite desta quinta-feira (14), na casa do "Big Brother Brasil 22, da Globo, ganhando, assim, o direito de enviar um participante direto ao Paredão. Em conversa com Pedro Scooby e Paulo André na academia, o bacharel em direito revelou quem pretende indicar para a berlinda que será formada no programa desta sexta-feira (15).

Segundo Gustavo, sua intenção é votar em Jessilane: "Só foi em dois Paredões e faz um mês e meio que não vai", disse ele, abrindo o jogo com os brothers. "Eu vou indicar a Jessi por mais que eu prefira o Eli", pondera. "Mas a gente vai votar no Eli, mas quem vai decidir é o público. Eu adoro a Jessi", destaca Scooby.



O novo Líder do "BBB22" afirma, então, não ter nada contra a professora, mas a vê sem ir ao Paredão há tempos. "Eu também. Eu fiz questão de falar dela quando tive oportunidade, mas só foi em dois Paredões e faz um mês e meio que não vai", justifica. "É isso. Tem a ver com o seu discurso", reforça Pedro Scooby. "Verdade. Eu até prefiro votar no Eli", conta o surfista. "Eu sei. É mais fácil para você e o DG (Douglas Silva). O Arthur votaria na Jessi antes dele", finaliza o Líder.



Vale lembrar que a temporada "Modo Turbo" segue firma e forte no reality show. Na dinâmica desta votação, o Líder indica duas pessoas ao Paredão. A casa vota normalmente no confessionário e o mais votado terá direito a um contragolpe.

Durante a madrugada, o curitibano conversou sobre as estratégias de jogo com a dupla. Gustavo colocou os avatares de Jessilane de Eliezer no painel tático. "Botou os caras no Paredão já", ri Paulo André, ao ver a movimentação do brother no painel tático. "Resta saber quem vai com eles", afirma Pedro Scooby.