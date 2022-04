Sarah Andrade - Reprodução do Instagram

Sarah AndradeReprodução do Instagram

Publicado 15/04/2022 17:44

Olha elaaa! A ex-BBB Sarah Andrade está curtindo alguns dias de descanso em Maragogi, em Alagoas, e aproveitou a tarde desta sexta-feira (15), para compartilhar alguns cliques do momento em seu Instagram. Nas imagens, a loira aparece posando de biquíni à beira de uma piscina, com uma paisagem paradisíaca das prais do local compondo o registro.



fotogaleria

"Não preciso de água com açúcar para me acalmar", declara. "Preciso de água com sal", complementa a influenciadora digital, que participou do "Big Brother Brasil 21", da Globo. E Sarah surgiu toda estilosa. Para a ocasião, ela optou por um biquíni asa denta, com detalhes na cintura.



Os fãs reagiram imediatamente ao post. "A mais linda de todas", escreveu um seguidor. "É a oitava maravilha do mundo mesmo", publicou outra. "Que mulher é essa, Brasil?", também esteve entre as mensagens feitos pelos admiradores de Sarah.