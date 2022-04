Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 20/04/2022 09:04 | Atualizado 20/04/2022 09:10

A tecnologia evoluiu e muitas coisas mudaram com o passar do tempo. Novas ferramentas e plataformas surgem constantemente para levar entretenimento à sociedade de diferentes maneiras.

Hoje, os aplicativos de celular atendem qualquer necessidade ou desejo, e muitos funcionam não apenas para chamar a atenção dos internautas, como também, para fazer com que indivíduos talentosos possam revelar seu dom ao mundo inteiro.

Uplive: o melhor aplicativo de lives para quem quer ingressar no livestreaming Divulgação

Uplive: o melhor aplicativo de lives para quem quer ingressar no livestreaming

Um deles é o ‘Uplive’, sendo um dos maiores aplicativos de transmissão ao vivo de praticamente todo o mundo.

A plataforma divulga streamers talentosos, que ganham dinheiro realizando transmissões ao vivo, se destacando como um dos melhores dentro deste nicho.

Se para os internautas essa opção aparece como uma das melhores, para as agências também há vantagens incríveis, que podem faturar no livestreaming sem necessariamente realizar essas transmissões.

Tudo funciona de modo simples e prático: as agências fazem a ligação entre plataforma e os hosts, além de entrar em contato com potenciais produtores de conteúdo, que podem ingressar no ‘Uplive’ para proporcionar entretenimento lucrativo.

As agências são remuneradas sob a performance destes hosts, desde que continuem contratando uma determinada quantidade por mês de streamers que abrem lives efetivamente. Hoje o Uplive oferece a melhor tabela salarial do nicho!

O aplicativo foi oficialmente lançado em 2016, mas chegou no Brasil apenas em maio de 2020, onde apresentou um grande crescimento no número de apresentadores, que pertencem aos mais variados estilos. Modelos, influenciadores, cantores, atores e quaisquer outros artistas que podem proporcionar algo de interessante aos usuários da live. A principal missão da plataforma é fazer com que todos os indivíduos realizem seus sonhos, atinjam territórios até mesmo desconhecidos e possam abraçar as oportunidades que aparecerem, de modo amplo e imparcial.