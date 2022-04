Os Paralamas do Sucesso comemoram a retomada dos shows com a chegada do festival Rock Brasil 40 Anos ao Rio de Janeiro - Divulgação

Os Paralamas do Sucesso comemoram a retomada dos shows com a chegada do festival Rock Brasil 40 Anos ao Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 20/04/2022 07:00

Rio - Enquanto os amantes do Carnaval comemoram o retorno dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí neste fim de semana, os apaixonados por rock nacional também têm uma festa para chamar de sua, a partir desta quarta-feira, com o início do festival Rock Brasil 40 Anos. O evento que celebra a chegada do gênero musical ao país acontece na Marina da Glória, na Zona Sul, e se estenderá até o domingo com 25 shows de artistas consagrados que prometem emocionar o público.

O festival surge como uma opção para quem prefere fugir dos eventos do Carnaval e traz o clima de nostalgia com apresentações que vão dos Paralamas do Sucesso e Ultraje a Rigor, a Marina Lima e Nando Reis. Idealizado pelo produtor Peck Mecenas, o evento tem por objetivo homenagear as quatro décadas desde que o rock estreou em terras tupiniquins, tendo como marco inicial a inauguração do Circo Voador, no Rio de Janeiro, em 1982.

O Rock Brasil 40 Anos retorna à capital carioca no feriadão de Tiradentes e São Jorge após os primeiros eventos-teste realizados em outubro do ano passado, na Candelária, tendo passado também por São Paulo e Belo Horizonte. Titãs, Marina Lima, Capital Inicial e Leo Jaime são outros artistas que se preparam para subir ao palco durante os cinco dias da festa. Com a venda de ingressos encerrada, todas as apresentações poderão ser assistidas ao vivo no Canal Brasil.

Rita Lee homenageada



Entre as atrações confirmadas está o "CeLEEbration", um tributo à cantora Rita Lee encabeçado por Beto Lee, filho da artista com o parceiro na vida e na música, o músico Roberto de Carvalho. Em entrevista ao DIA, Beto comenta a emoção de homenagear a carreira icônica da mãe, duas semanas após ser noticiado que a rainha do rock está curada de um câncer no pulmão esquerdo que descobriu em maio de 2021.

"Após dois anos de espera, estamos ansiosos para finalmente estrear esse show! Será uma grande festa", declara o guitarrista sobre o espetáculo, que seria lançado em 2020, mas foi suspenso por causa da pandemia do coronavírus. "É um show de sucessos de todas as fases da carreira da minha mãe, de Mutantes até a dupla com meu pai, mas, por ser um festival, nosso setlist foi reduzido. Se tratando de Rita, hit é o que não faltará no show", adianta.

Além da expectativa de que o público aproveite cada segundo da apresentação, neste sábado, a partir da meia-noite, Beto Lee destaca a importância de incluir o "CeLEEbration" na programação do Rock Brasil 40 Anos. "Tudo está sendo celebrado nesse festival. As bandas e artistas que estão no line-up tem motivos para comemorar. Quarenta anos de estrada não é pra qualquer um. E meus pais prestaram um grande serviço pra cultura desse país. Afinal, são 50 anos entre discos, turnês e gravações. O 'ceLEEbration' vem pra celebrar esse legado", explica o artista.

Retomada pós-pandemia



Com shows para 10 mil pessoas por dia, o Rock Brasil 40 Anos é um dos primeiros grandes eventos a serem realizados no Rio desde que o Ministério da Saúde decretou o fim do estado de emergência na pandemia da covid-19, no último domingo. O baterista dos Paralamas do Sucesso, João Barone, comemora a chegada do festival em um momento de retomada das atividades do setor artístico.

"A sensação de estar de volta é redentora. Vai ao encontro desse momento mais otimista que a gente está passando, com essa percepção de que a pandemia dá a impressão de que passou o pior, e que a gente está voltando, mais ou menos, à normalidade na medida do possível", comenta o artista. O grupo formado por João com Herbert Vianna, no vocal e na guitarra, e o baixista Bi Ribeiro se apresentou, recentemente, na edição do festival em São Paulo, mas o baterista não esconde a expectativa pelo show no estado de origem da banda.

"A gente estava aguardando ansiosamente o momento de subir no palco, ainda mais aqui no Rio, que é um lugar tão especial pra nós. A gente está em casa, então vai ser uma alegria reencontrar o nosso público dentro desse desse esquema do festival, que está muito bacana com várias atrações na mesma noite, no mesmo dia", comenta ele, que promete sucessos como "Óculos", "Alagados" e "Meu Erro" para o repertório do show que acontecerá no domingo, a partir das 22h15.

SERVIÇO



Festival Rock Brasil 40 Anos - Na Marina da Glória, de 20 a 24 de abril de 2022;

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, s/n – Glória – Rio de Janeiro/RJ;

20, 22 e 23/04, a partir das 18h | 21 e 24/04, a partir das 14h;

Classificação: 18 anos (de 7 a 17 anos somente acompanhados por responsável).