Roberto Carlos completa 81 anos e faz tradicional aparição na sacada de seu apartamento

Rio - O Rei Roberto Carlos completou 81 anos nesta terça-feira e, como já é tradição, apareceu na sacada de seu apartamento, na Urca, Zona Sul do Rio, para cumprimentar os fãs, que se aglomeraram no local. Esta é a primeira vez que o artista volta a fazer a tradicional aparição na sacada de casa em seu aniversário após dois anos. Em 2020 e em 2021, Roberto não apareceu para evitar que os fãs se aglomerassem por conta da pandemia da covid-19.

Durante toda esta terça-feira, muitos admiradores do Rei passaram pela portaria do prédio e deixaram flores e presentes para o artista. Três sósias do cantor também estiveram no local e posaram com os fãs. Por volta das 16h30, Roberto apareceu na varanda de casa e depois desceu para a sacada do prédio para ficar mais próximo de seus admiradores.

