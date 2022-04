Anitta no clipe de ’Envolver’ - Reprodução

Publicado 19/04/2022 18:00 | Atualizado 19/04/2022 18:05

Rio - O clipe do hit "Envolver", da cantora Anitta, se tornou o vídeo de música mais visto do mundo no YouTube. A faixa alcançou a marca de 140 milhões de visualizações e está em alta há mais de sete semanas na plataforma.

"Às vésperas de sua tão esperada apresentação no Coachella, Anitta conquistou esse feito tão importante. São mais de 140 milhões de visualizações em um videoclipe, realmente um fenômeno que envolveu o mundo inteiro", disse Walter Venício, gerente de parcerias musicais do YouTube Music para a América Latina, em comunicado.

Anitta se apresentou recentemente no festival Coachella, nos Estados Unidos, e levou ao palco não só "Envolver" mas também outros grandes sucessos de sua carreira. A cantora voltará a se apresentar no festival na semana que vem.