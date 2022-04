No dia do aniversário do Rei, sósias de Roberto Carlos posam juntos na Urca

Rio - O cantor Roberto Carlos completa 81 anos nesta terça-feira e, como já é tradição, muitos fãs esperam que o artista os cumprimente na porta do prédio em que ele mora, na Urca, na Zona Sul do Rio. Este ano, três sósias do Rei se reuniram no local para homenageá-lo. Eles tiraram fotos com outros fãs que estavam por lá e também cantaram músicas de Roberto. Muitos fãs levaram presentes e flores e deixaram na portaria do prédio do cantor.

