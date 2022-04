Jovem que se passou pelo youtuber foi recepcionado com regalias - Reprodução

Publicado 19/04/2022 11:32

Na madrugada desta terça (19), Felipe Neto foi surpreendido por um vídeo de um rapaz que fingiu ser o youtuber em uma balada. O influenciador, que está passando as férias na França, comentou as imagens postadas no TikTok do jovem, que foi recepcionado com festa na boate em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Nas imagens, é possível ver um funcionário do estabelecimento segurando a placa 'Felipe Neto está na casa' e várias pessoas em volta. "Mano um cara se passou por mim numa balada em Balneário e aconteceu isso", escreveu ele na legenda da publicação. Nas imagens, é possível ver um funcionário do estabelecimento segurando a placa 'Felipe Neto está na casa' e várias pessoas em volta. "Mano um cara se passou por mim numa balada em Balneário e aconteceu isso", escreveu ele na legenda da publicação.

Mano um cara se passou por mim numa balada em Balneário e aconteceu isso pic.twitter.com/OhdS8tlGSA — Felipe Neto (@felipeneto) April 19, 2022

Nos comentários, os fãs se divertiram, relembrando outras pessoas que já fingiram ser o influenciador em locais públicos. "Meu Deus, nem é parecido de verdade", pontuou um internauta. "Ninguém parecia muito convencido", brincou um seguidor.

No Instagram, Felipe Neto tem mostrado detalhes das férias em Paris, na França. Na rede social, ele também comentou o ocorrido curioso: 'Eu nunca fui tratado assim em uma balada. Tenho que começar a fingir ser eu mesmo'. O youtuber também postou fotos nos principais pontos turísticos da cidade e compartilhou seu encontro com Neymar.