Coldplay anuncia datas extras da turnê no Rio de Janeiro e em São Paulo - Reprodução / Instagram

Coldplay anuncia datas extras da turnê no Rio de Janeiro e em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2022 10:34

A banda Coldplay tem dado o que falar nas últimas semanas. Após esgotar ingressos do Rock in Rio e de sua nova turnê, o grupo britânico anunciou, nesta segunda-feira (18), shows extras no Rio de Janeiro e em São Paulo. As novas apresentações acontecerão nos dias 12, no estádio Nilton Santos, e 18 de outubro, no Allianz Parque.

fotogaleria

Os ingressos para as novas datas da turnê Music of the Spheres, que agora terá cinco shows no Brasil, serão vendidos na plataforma Eventim . A pré-venda começa nesta terça-feira (19), às 10h pela internet e às 11h nas bilheterias presenciais. Para o público geral, a venda acontecerá na quarta-feira (20), nos mesmos canais e horários.

O grupo se apresenta no dia 10 de setembro, no Rock in Rio, e retorna em outubro, para performar de forma independente nos dias 11 e 12, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e 15, 16 e 18, no Allianz Parque, em São Paulo. Os shows da turnê contarão com a participação da cantora americana H.E.R.