Luísa Sonza relembra último momento ao lado de Marília Mendonça - Reprodução

Luísa Sonza relembra último momento ao lado de Marília MendonçaReprodução

Publicado 19/04/2022 13:19 | Atualizado 19/04/2022 13:29

Mais de cinco meses após o falecimento da Rainha da Sofrência Marília Mendonça, a saudade continua morando em muitos corações. Na madrugada desta terça-feira (19), Luísa Sonza foi quem ficou com o peito apertado. A cantora usou sua conta no Twitter para relembrar um momento marcante em sua vida: o último encontro das duas.

fotogaleria

Na época das gravações de seu álbum 'Doce 22', a estrela do pop contou com a participação especial da sertaneja na faixa 'melhor sozinha'. Pela primeira vez, as duas estiveram juntas em um estúdio e, para Luísa, o encontro foi a realização de um sonho. Na época das gravações de seu álbum 'Doce 22', a estrela do pop contou com a participação especial da sertaneja na faixa 'melhor sozinha'. Pela primeira vez, as duas estiveram juntas em um estúdio e, para Luísa, o encontro foi a realização de um sonho.

Apesar da pouca diferença de idade, Marília, que faleceu aos 26 anos, é uma grande referência na vida e carreira de Luísa, que atualmente tem 23. Infelizmente, a primeira gravação que fizeram como dupla foi, na verdade, a última vez que cantaram lado a lado. O trágico acidente de Marília aconteceu menos de três meses após o lançamento da parceria.

Para relembrar o momento, Luísa publicou um vídeo especial e descontraído no qual as duas aparecem cantando, rindo e se divertindo juntas. “Eu obriguei ela a cantar comigo a noite toda nesse dia [risos] e ela cantou todas as músicas que eu pedi pra ela cantar pra mim… Nunca imaginei que seria a última vez”, escreveu no post.



Muitos internautas se emocionaram com as imagens. Em meio a lágrimas e risadas, eles relembraram a simpatia e bom humor de Marília, além de seu talento cativante. “Se a gente cantar, nunca será a última vez, Lu", disse uma fã da cantora.