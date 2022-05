Movimento cultural da década de 1960 pode se tornar Patrimônio Imaterial carioca - Reprodução/Internet

Publicado 26/05/2022 19:31

Rio - O movimento cultural da Jovem Guarda pode ser reconhecido como Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. É o que propõe o Projeto de Lei 1.780/19, da deputada Martha Rocha (PDT), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quinta-feira (26/05). O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.