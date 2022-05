Bruna Marquezine reage à fantasia de Xolo Maridueña em - Reprodução

Bruna Marquezine reage à fantasia de Xolo Maridueña em Reprodução

Publicado 26/05/2022 17:05

Nesta quarta-feira (25), Bruna Marquezine representou os fãs de quadrinhos ao reagir a imagens vazadas dos bastidores do filme "Besouro Azul", da DC Comics. A atriz vai protagonizar a superprodução de Hollywood ao lado de Xolo Maridueña, seu par romântico na trama. Por meio de seu Instagram, a brasileira mostrou sua reação ao ver a caracterização do ator como super-herói.

fotogaleria

Nas fotos inéditas do longa, Xolo foi flagrado, durante as gravações, usando seu figurino especial. Bruna rapidamente deu as caras nos stories para comentar a revelação. "Vocês viram as fotos que vazaram de...", iniciou Bruna.