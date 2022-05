Sandra Annenberg fala sobre climatério e dificuldades do envelhecimento - Reprodução

Publicado 26/05/2022 15:42

A jornalista Sandra Annenberg desabafou sobre a menopausa e os efeitos do envelhecimento no corpo. Durante participação no programa "Saia Justa", do canal GNT, a repórter abriu o coração e falou sobre como está enfrentando os sintomas e as mudanças da nova fase.



No episódio que foi ao ar nesta quarta-feira (25), ao lado de Sabrina Sato, Luana Xavier e Larissa Luz, sob o comando de Astrid Fontenelle, a jornalista contou sobre sua experiência. "Estou no pico do climatério. Suador noturno, fogacho, de acordar empapada... Tem a pele que está seca, dá irritação. São 25 sintomas e você ainda vai ter o seu. Cada uma vai ter o seu", explicou ela.



Durante o bate-papo, Sandra ainda afirmou que assunto deveria ser tópico de mais conversas. "A mãe fala para a gente da primeira menstruação, da transa, quando fala, mas ninguém fala sobre a menopausa. É porque é simples: ninguém quer falar sobre envelhecimento. Não é fácil envelhecer, não é gostoso, é sofrido", desabafou ela.



A repórter também falou sobre a importância da compreensão e parceria do marido, o jornalista Ernesto Paglia. "O cara tem que estar junto, tem que pegar na mão. A gente conversa muito. Demorou a cair a ficha, demorei a entender", completou Sandra.