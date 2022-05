Argyle (Eduardo Franco), Jonathan (Charlie Heaton), Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) e Mike (Finn Wolfhard) - Divulgação / Netflix

Argyle (Eduardo Franco), Jonathan (Charlie Heaton), Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) e Mike (Finn Wolfhard)Divulgação / Netflix

Publicado 26/05/2022 12:08 | Atualizado 26/05/2022 13:19

Rio - A primeira parte da aguardada quarta temporada de "Stranger Things" estreia nesta sexta-feira na Netflix, com sete episódios, todos eles com mais de uma hora de duração. Os últimos dois capítulos chegarão apenas no dia 1º de julho na plataforma de streaming. Depois de três anos, os fãs da série, que se tornou um verdadeiro fenômeno mundial, finalmente poderão saber como estão Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) e companhia. O DIA foi convidado a assistir à primeira parte antes da estreia e te conta o que esperar da trama.

fotogaleria

Nostalgia

A série "Stranger Things" caiu no gosto do público por trazer aquela nostalgia dos anos 80. Mesmo quem não viveu a década, reconhece sua importância na cultura pop. Nesta quarta temporada, o sentimento de nostalgia parece estar ainda maior, com o jogo de RPG "Dungeons and Dragons" servindo, assim como na primeira temporada, como base para os acontecimentos. Há também claras referências a "Carrie", de Stephen King, entre outros elementos da década.

Como sempre acontece, é impossível não se assustar com a transformação do elenco principal. A cada nova temporada Eleven, Mike, Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp) e Max (Sadie Sink) estão cada vez mais maduros e isso aparece na série com os novos conflitos enfrentados por eles.

Max (Sadie Sink) em cena de 'Stranger Things 4' Divulgação / Netflix

Depois de se mudar de Hawkins com Joyce (Winona Ryder) para a California, Eleven sofre para se adaptar à nova escola e é vítima de bullying. Ao mesmo tempo, Will parece ter um grande segredo, que o deixa agindo de forma "estranha" com Eleven e Mike. Os telespectadores também vão conhecer bem mais da origem de El e do massacre no Laboratório de Hawkins.

Para a alegria dos fãs, Jim Hopper (David Harbour) está mesmo vivo e tentando se livrar de uma prisão russa depois de ter sobrevivido aos eventos da terceira temporada. Mas isso todo mundo já sabia!

Enquanto isso, Max sofre com as perdas que teve na terceira temporada e se afasta cada vez mais dos amigos. A personagem, merecidamente, ganha muito mais destaque e protagoniza momentos emocionantes e de muita adrenalina. Lucas vira um dos garotos populares ao entrar para o time de basquete e vai ter que conciliar suas novas amizades com Mike e Dustin, que continuam sendo considerados nerds.

Terror

"Stranger Things 4" está muito mais sombria e o terror toma conta de Hawkins e seus habitantes. O mundo invertido também não poderia ficar de fora e seu novo vilão, Vecna, nomeado assim pelos protagonistas por conta de "Dungeons and Dragons", é o mais aterrorizante de toda a série. Vecna joga uma espécie de maldição sobre suas vítimas, que começam a ter alguns "sintomas" antes de morrer. A forma peculiar como ele mata é um dos pontos altos e também mais apavorantes da trama.

Novos personagens

Os novos personagens também merecem destaque e foram incluídos de forma que o telespectador já se apega a eles logo de cara. Os fãs podem esperar muitas gargalhadas com Argyle (Eduardo Franco), novo melhor amigo de Jonathan (Charlie Heaton), e Eddie (Joseph Quinn).

Com Lucas no time dos populares, Mike e Dustin são "adotados" por Eddie e vão fazer parte do clube "Hellfire", de "Dungeons and Dragons".

Final grandioso

Os sete primeiros episódios mostram que "Stranger Things" se prepara para um final grandioso e épico, com tudo que os fãs da série tem direito.