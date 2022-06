Cena de ’Sonic’ (2020) - Reprodução/Paramount

Publicado 03/06/2022 16:20 | Atualizado 03/06/2022 18:09

Rio - Os moradores da Muzema, na Zona Oeste do Rio, já tem a programação certa para o fim de semana. Neste domingo, dia 5, a Funarj promove mais uma edição do Cine Tela levando uma sessão gratuita de cinema para a criançada da região. O evento acontece na Quadro do Regata, a partir das 18h, e o filme da vez é 'Sonic', de 2020.

O Cine Tela é realizado em parceria com o projeto Cidade Integrada e promove exibições de filmes nacionais e internacionais em espaços públicos de diversas regiões do Rio de Janeiro. Com telões montados em praças de diferentes bairros do território fluminense, a iniciativa tem o objetivo de incentivar e auxiliar na formação de apreciadores da sétima arte.

No domingo, 'Sonic' traz o porco-espinho azul mais famoso do mundo em uma aventura para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs.



Serviço

Cine Tela com o filme 'Sonic' (2020)

Domingo, 5/6, às 18h

Quadra do Regata - Avenida Engenheiro Souza Filho, 1193 (Final da Rua A), na Muzema

Entrada franca