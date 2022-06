Todos os show da dupla Zé Neto e Cristiano, no período de 3 de junho a 16 de junho, foram cancelados - Reprodução

Todos os show da dupla Zé Neto e Cristiano, no período de 3 de junho a 16 de junho, foram canceladosReprodução

Publicado 03/06/2022 19:08

O cantor Zé Neto, dupla sertaneja de Cristiano, precisou cancelar shows desta sexta-feira (3) até o dia 16 de junho, após fraturar três costelas. Segundo a assessoria do artista, ele sentiu fortes dores e, depois de passar por exames, descobriu que havia fraturado os 9º, 10º e 11º arcos costais. Diante do problema de saúde, o sertanejo precisará ficar em repouso absoluto nos próximos dias.

fotogaleria

Em um comunicado, publicado nas redes sociais de Zé Neto, a equipe da dupla divulgou o cancelamento dos shows. Confira o recado na íntegra:



"Após sentir fortes dores, nesta sexta-feira (03), o sertanejo Zé Neto retornou ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto (SP), para refazer os exames, onde foram identificadas fraturas dos 9º, 10º e 11º arcos costais, conforme boletim emitido pelo hospital. O cantor já iniciou o tratamento e, por recomendação médica, deverá permanecer em repouso absoluto nos próximos dias. Portanto, a partir de hoje, 3 de junho, até 16 de junho, todos os shows da dupla Zé Neto & Cristiano foram cancelados. Agradecemos a compreensão de todos e desejamos uma ótima recuperação para o Zé Neto. Atenciosamente, Assessoria de Imprensa Zé Neto & Cristiano."

Polêmica com Anitta



Durante um show no Mato Grosso, um maio, Zé Neto fez uma declaração que deu o que falar nas redes sociais. Na fala, o cantor decidiu alfinetar Anitta e a Lei Rouanet, causando uma polêmica, que levantou questões relacionadas ao cachê dos famosos e dos sertanejos ao redor do país.

Após afirmar que ele e Cristiano não eram artistas que "dependiam de Lei Rouanet", o cantor alegou que seus ganhos eram adquiridos por meio da venda de ingressos. "A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta", disse ele.

A partir da declaração, internautas começaram a buscar os valores pagos por prefeituras e órgãos públicos para artistas que se apresentam em shows municipais pelo Brasil. A polêmica acabou atingindo diversos nomes da indústria sertaneja, incentivando o Ministério Público a investigar contratos supostamente não licitados com valores milionários.