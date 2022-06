A partir desta sexta-feira (3), Feira de São Cristóvão inicia celebrações da Festa Junina - Divulgação

Publicado 03/06/2022 18:19 | Atualizado 03/06/2022 18:28

Anarriê! Após dois anos sem comemorações, a Feira de São Cristóvão volta a celebrar a cultura nordestina com sua tradicional festa junina. Iniciando nesta sexta-feira (3), com show da cantora Joelma, na turnê "Isso é Calypso", o período de festejos no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas terá dois meses de duração e vai receber mais de 30 artistas. Com muita música, quadrilha e comida típica, o evento promete divertir os cariocas e matar a saudade da tradição.

Desde 2020, o público carioca não aproveita as tradicionais festas juninas da cidade. Uma das mais clássicas, realizada na Feira de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, volta neste ano, em uma edição especial. "Esse foi um período muito difícil. Foi triste ficar dois anos sem o São João da Feira, que caracteriza a nossa identidade e cultura. Finalmente, esse vai ser o maior de todos os tempos, tem muita novidade vindo por aí", afirmou Magno Pereira, diretor da comissão organizadora e administradora da Feira.

Segundo a organização do evento, a expectativa é receber mais de 30 mil pessoas na Feira, até domingo (5). "O público pode vir com vontade e se deliciar. Vão rolar festas, shows e eventos em todos os sete palcos do Centro. A diversão é garantida", afirmou Magno Pereira, diretor da comissão organizadora e administradora da Feira de São Cristóvão.

A programação, recheada de eventos temáticos, vai garantir fins de semana de muita diversão até agosto. Além da abertura com Joelma, outros grandes nomes estarão presentes nos palcos da Feira. No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, quem sobe ao palco da Feira é o cantor e compositor Biafra, trazendo os maiores sucessos de sua carreira. Já no dia 24 de junho, o Multibloco Junino se apresenta com repertório em homenagem aos 80 anos do cantor Gilberto Gil.

Confira a programação completa de junho:

Sexta-feira, 3 de junho

20h Esquenta de São João com apresentação da quadrilha Gonzagão do Pavilhão (quadrilha oficial da Feira)

22h Apresentação da quadrilha Geração de Ouro

23h Joelma, com a turnê “Isso é Calypso”. Participação especial do cantor André Barão. Valor do ingresso: R$ 55,00 + 1kg de alimento.



Sábado, 4 de junho

21h Apresentação da Quadrilha Moçada que Agita



Domingo, 5 de junho

13h Apresentação da Quadrilha Geração de Ouro

15h Espetáculo Cangaceiros da Feira com apresentação da quadrilha Gonzagão do Pavilhão



Sexta-feira, 10 de junho

21h Esquenta de São João com apresentação da Quadrilha Gonzagão do Pavilhão



Sábado, 11 de junho

14h Espetáculo Cangaceiros da Feira com apresentação da Quadrilha Gonzagão do Pavilhão.

22h Apresentação da Quadrilha Gonzagão do Pavilhão



Domingo, 12 de junho

13h Apresentação da Quadrilha Molecada que Agita

15h Apresentação da quadrilha Geração Realce

16h Show do cantar romântico Biafra



Sexta-feira, 17 de junho

21h Apresentação da Quadrilha Bate Coração



Sábado 18 de junho

14h Apresentação da quadrilha Corações Unidos

20h Apresentação da Quadrilha Difícil é o Nome



Domingo, 19 de junho

13h Apresentação da quadrilha Gonzagão do Pavilhão

21h Apresentação da quadrilha Nazaré Show



Sexta-feira, 24 de junho

21h Estréia do figurino da quadrilha Gonzagão do Pavilhão, espetáculo junino completo. A quadrilha da Feira vai apresentar um repertório tradicional e um toque de modernidade para o São João

22h Multibloco – show em homenagem aos 80 anos de Gilberto Gil

23h Show da cantora Japinha Conde



Sábado, 25 de junho

14h Apresentação da quadrilha Molecada que Agita

20h Apresentação da Quadrilha Santa Rita



Domingo 26 de junho

13h Apresentação da quadrilha Favo de Mel

15h Apresentação da quadrilha Princesinha de Caxias