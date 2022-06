Rainha Elizabeth II fez a primeira aparição oficial no Jubileu de Platina na varanda do Palácio de Buckinham - Getty Images

Publicado 04/06/2022 19:24 | Atualizado 04/06/2022 21:25

Kate Middleton fez uma rara declaração sobre o estado de saúde da Rainha Elizabeth II, depois que a monarca deixou de participar de alguns eventos do Jubileu de Platina , em comemoração aos 70 anos de seu reinado. Segundo a agência de notícias PA Media, a duquesa de Cambridge, de 40 anos, abordou o assunto durante uma reunião organizada no Guildhall, palácio cerimonial e administrativo de Londres, na sexta-feira.

Questionada sobre a ausência de Elizabeth na Missa de Ação de Graças, realizada na Catedral de St. Paul, Kate comentou que a rainha, de 96 anos, está "bem", justificando que as celebrações foram exaustivas, na quinta-feira (2). "Sim, ela estava bem; ontem foi muito cansativo", disse a esposa do Príncipe William. Ela ainda destacou que, apesar do cansaço, a Rainha viveu "um momento adorável, adorável".

Aclamada nesta quinta-feira por uma multidão em Londres, a Rainha Elizabeth II cancelou, devido a "um certo mal-estar", sua presença na missa de amanhã para marcar seus 70 anos de reinado, uma longevidade sem precedentes na monarquia britânica.

"A rainha gostou muito do desfile por seu jubileu hoje (quinta) e o desfile aéreo mas sentiu um certo mal-estar", indicou o Palácio de Buckingham em nota. "Levando em consideração o trajeto e a atividade necessária para a missa de ação de graças na Catedral de São Paulo, Sua Majestade relutantemente concluiu que não participará", acrescentou.

Os 70 anos de reinado de Elizabeth foram celebrados em outras partes do mundo. O papa Francisco a parabenizou e desejou para ela, sua família e seu povo "unidade, prosperidade e paz".