Rainha Elizabeth II fez a primeira aparição oficial no Jubileu de Platina na varanda do Palácio de Buckinham - Getty Images

Rainha Elizabeth II fez a primeira aparição oficial no Jubileu de Platina na varanda do Palácio de BuckinhamGetty Images

Publicado 04/06/2022 21:03 | Atualizado 04/06/2022 21:21

O Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, que teve início na quinta-feira (2), continua repercutindo na imprensa global. E, como de costume, o bisneto mais novos da monarca, Louis, de quatro anos, roubou a cena. Durante a apresentação dos aviões da Força Aérea Britânica na inauguração das celebrações, a majestade foi vista conversando com o príncipe e um especialista em leitura labial captou algumas das palavras trocadas entre os dois na sacada do Palácio de Buckingham, em Londres.

fotogaleria

Ao jornal "The Mirror", Jeremy Freeman, especialista em leitura labial, revelou a conversa entre Elizabeth e Louis. Na ocasião, o menino tinha uma pergunta incisiva antes das apresentações aéreas: "As Flechas Vermelhas estão chegando?". A Rainha respondeu objetivamente à pergunta: "Espero que sim".



Louis, que é o filho caçula do ríncipe William e da duquesa Kate Middleton, ficou ao lado da bisavó e dos dois irmãos mais velhos, a princesa Charlotte e o príncipe George, enquanto todos olhavam os aviões da Força Aérea Real tingirem o céu de Londres com fumaças coloridas.

Quando os aviões começaram o sobrevoo e pintaram o céu com as cores do Reino Unido (vermelho, azul e branco), o pequeno, de quatro anos, não conseguiu conter a empolgação, e gritou animado: "Eba!". A Rainha, continuando a conversa animada com Louis, exclamou: "Aqui estão eles".



O especialista em leitura labial ainda "decifrou" mais algumas palavras durante a apresentação, enquanto o caçula de William e Kate tampava os ouvidos para abafar o barulho dos aviões. A Rainha teria dito que a exibição estava divertida, ao passo que a duquesa de Cambridge disse: "Maravilhoso".

Com a passagem dos aviões, o Príncipe Louis cobriu suas orelhas nesse momento, reclamando: "Uau, isso foi alto!". Flagrando a cena do filho, Kate comentou: "Olhem para ele". O Jubileu de Platina de Elizabeth II, que acontece em quatro dias de festa, celebra os 70 anos de reinado da monarca, a mais longeva do Reino Unido.