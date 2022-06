Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução da Instagram

Publicado 04/06/2022 16:18

O amor está no ar! Um dos casais mais queridos do momentos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estrelaram um belíssimo ensaio de moda, para uma marca de roupas íntimas, às vésperas do Dia dos Namorados. Em um vídeo compartilhados neste sábado nas redes sociais, os dois aparecem juntinhos em clima de romance.



Nas imagens, o casalzão apareceu dançando juntinho e surpreenderam os fãs ao entregarem muita sintonia e beleza, claro! Paolla, que atualmente está no ar como a dublê Pat, de "Cara e Coragem", novela das 19h da Globo, desfilou seu corpão escultural, ao posar de calcinha e sutiã.



"Presentear com conforto também é uma grande prova de amor! E nós sabemos muito bem disso e por isso escolhemos a linha sem costura para mostrar que ter bem-estar é o principal para o casal. O que vem depois é consequência do amor", escreveram eles na legenda.



O casal oficializou o namoro publicamente em julho de 2021, mas os dois já estavam juntos alguns meses antes. Desde então, o casal não dispensa declarações de amor nas entrevistas e redes sociais. Na última quinta-feira, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira compartilharam um momento em família e derreteram os fãs. Em um clique raro, o casal aparece junto do filho do sambista, Davi, e outro rapaz da família durante um jogo de basquete.