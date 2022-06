Daniel Cady e Ivete Sangalo - Reprodução do Instagram

Daniel Cady e Ivete SangaloReprodução do Instagram

Publicado 04/06/2022 20:11 | Atualizado 04/06/2022 21:23

Ah, o amor... Ivete Sangalo usou as redes sociais para parabenizar o marido, o nutricionista Daniel Cady, pelo seu aniversário de 37 anos, comemorados neste sábado (04). Para as felicitações, a cantora postou um lindo texto, declarando todo o amor que sente pelo pai de seus três filhos, Marcelo, de 12 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 4 anos.



fotogaleria

"Um dia como o de hoje a gente celebra com a alegria e a energia linda desse cara. Daniel Cady: meu amigo, meu amor, meu parceiro. Não há um dia sequer que eu não me apaixone mais por você, meu amorzão", declarou a estrela, que completou 50 anos, no último dia 27 de maio. Ela celebrou a data com um grande show na cidade onde nasceu, Juazeiro, na Bahia.

Ivete escolheu alguns registros dos dois juntos, inclusive, um em que o casal aparece animado dançando em uma festa de São João. No texto, Veveta faz elogios a Daniel. "Eu ganho, nossos filhos ganham tendo você com a gente. E falar o que desse cara tão comprometido e dedicado a causas tão relevantes na vida da gente. A natureza ganha muito com a sua presença. Seja feliz que eu fico feliz. Te amo muitão!"", afirmou.



Nos comentários, fãs elogiaram o casal. "Que declaração, que amor. Linda demais essa primeira foto de vocês", elogiou um. "Lindos juntos. Sejam mais e mais felizes, Deus os abençoe muitíssimo e renove o amor e respeito diariamente", disse outro.