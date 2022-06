Rodrigo Mussi comemorou recuperação após acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 04/06/2022 18:10 | Atualizado 04/06/2022 18:10

Se recuperando de um grave acidente de carro, que sofreu no final de março, em São Paulo, Rodrigo Mussi revelou, neste sábado (4), que perdeu completamente o olfato e o palada. Em alguns vídeos compartilhados nos Stories do Instagram, o ex-BBB aparece bem disposto, aproveitando o dia de sol para caminhar.

"Vou contando para vocês uma coisa que não tinha falado ainda: não estou sentindo cheiro de nada, e gosto também não. Não senti mais", afirmou o gerente comercial. Nas gravações ele ainda disse ser a primeira vez que estava saindo no sol desde que teve alta do hospital. "Primeira vez que de fato saio da rua, meu primeira contato com o sol. Está bastante sol hoje, está gostoso", contou ao seguidores.

Recentemente, Rodrigo falou sobre o acidente. Em entrevista para o "Fantástico", da Globo, o ex-participante do "Big Brother Brasil 22", da mesma emissora, disse considerar sua vida um "milagre". Ele deixou a clínica de reabilitação motora há nove dias e está se recuperando em casa.

"É um privilégio estar aqui. Acho que ninguém que estava perto ali do acidente esperava eu estar aqui depois de quase dois meses", disse o ex-BBB ao repórter Maurício Ferraz. "A recuperação está indo. Está legal. Está progredindo bem, mas o que as pessoas falam que realmente, médicos e tal, que realmente foi um milagre. Até essa recuperação está sendo", afirmou.