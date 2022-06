Patrícia Poeta - Reprodução do Instagram

Patrícia Poeta

Publicado 04/06/2022 17:06 | Atualizado 04/06/2022 17:09

Antes de assumir o comando do "Encontro", da Globo, Patrícia Poeta tirou uns dias de folga para realizar uma viagem à Itália. Neste sábado (4), a apresentadora compartilhou seu álbum de fotos, com imagens e paisagens de tirar o fôlego no continente europeu. Atualmente, ela está em Alberobello, na região da Puglia.

Na legenda das fotos, a jornalista fez uma breve explicação sobre a história do local, considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. "Alberobello: a cidade dos "trulli" e seus formatos exóticos (essas casas brancas da foto com telhado de pedras em forma de cone). Patrimônio Mundial da UNESCO. São imagens de tirar o folego, mesmo...", descreveu ela, que também aparece belíssima por entre as imagens.



"E sabem como sugiram essas belezuras? Segundo a história, em torno do Século V, agricultores, para não pagarem impostos, construíram casas que pudessem ser facilmente desmanchadas, caso autoridades locais chegassem pra checar a área. Foi assim que surgiram os trulli... Incrível, não?! Os lugares e suas curiosidades. Adoro!", finaliza a jornalista.

Claro que os lookinhos escolhidos para os passeios também chamara a atenção dos seguidores. Sempre muito elegante, Patrícia Poeta escolheu peças leves e super estilas para os passeios. Vale ressaltar que a apresentadora assume o ocmando do "Encontro", nas manhãs da Globo, ao lado de de Manoel Soares. Já Fátima Bernardes, irá tomar à frente do "The Voice Brasil".