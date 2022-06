Ex-BBBs se preparam para desfilar na SPFW - Reprodução do Instagram

04/06/2022

Um timaço de ex-BBBs marcou presença nos desfiles da São Paulo Fashion Week, que aconteceu neste sábado (4), na capital paulistana. Na passarela, Gil do Vigor, Mari Gonzalez, Thais Braz e Lumena Aleluia foram convidados para desfilar pela marca LED. Nas redes sociais, eles mostraram os bastidores da preparação para o grande momento.



Os ex-participantes do "Big Brother Brasil", que estiveram por entre as edições 20 e 21, participaram do ensaio durante a tarde, horas antes de entrarem na passarela oficialmente. Em suas redes sociais, cada um deles falou um pouco sobre a expectativa para o grande momento.

Gil foi um dos que respondeu algumas perguntas de fãs no Instagram. Um deles perguntou sobre as expectativas do economista, e ele brincou: "Não cair! Estou brincando, é me divertir pois vai ser uma experiência única e talvez seja a única vez que tenha esta oportunidade, então é me divertir mesmo", disse.



Na plateia, Jonas Sulzbach, noivo de Mari, e Gui Napolitano, namorado de Thais, fizeram questão de prestigiar suas amadas. Um verdadeiro encontro de amigos em um dos eventos de moda mais badalados do nosso país.



