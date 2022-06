Anitta - Reprodução do Instagram

Publicado 25/06/2022 18:59 | Atualizado 25/06/2022 19:01

Anitta passou por um verdadeiro perrengue na Europa, mas tudo indica que a situação foi resolvida. Prestes a fazer shows em Dublin, na Irlanda, e no Rock in Rio Lisboa, em Portugal, a cantora relatou, nesta sexta-feira (24), que sua mala com o figurino dos shows havia desaparecido ao ser despachadas. No entanto, neste sábado (25), a Poderosa usou as redes sociais para contar que o problema, enfim, foi solucionado.



Nos Stories do Instagram, Anitta não só se disse aliviada como também agradeceu a mobilização de seus fãs e seguidores na tentativa de ajudá-la. A cantora, que se apresenta no Rock in Rio neste domingo (26), falou sobre o ocorrido. "Obrigada fãs, porque se não tivessem infernizado nas redes sociais sabe Deus quando que a gente veria essa mala, né?", escreveu ela no Twitter.



Em suas redes sociais, explica explicou ainda que a mala ainda estava sendo enviada. "Está no aeroporto e está indo para meus bailarinos", disse. Mesmo assim, ela contou que para ela não vai dar mais tempo, mas conseguiu improvisar um figurino para a presentação de Dublin, que rola nesta noite.



E o tal figurino deu trabalho, viu? Anitta explicou que sua mãe viajou do Brasil para Portugal para levar um macacão que nunca tinha usado. Com isso, ela achou uma costureira que vai cortar e estilizar o look para ficar com mais cara de show. Na noite de sexta-feira, ela explicou o ocorrido: "Sumiu minha mala com todos os figurinos do balé, meu, tudo... Sumiu, desapareceu (...) Não tem roupa para o balé, não tem roupa para mim. A companhia aérea não encontra, eu não sei como", relatou. Porém, agora está tudo resolvido!