Claudia Baronesa e Rogério Alves - Divulgação

Publicado 25/06/2022 17:07

Uma grande confusão marcou a sexta edição do "Power Couple Brasil", da Record, nesta temporada. A treta entre o casal Claudia Baronesa e Rogério Alves, que desistiram do reality show, com Cartolouco, Brenda Paixão e Matheus Sampaio. No entanto, parece que a paz está selada. É que durante uma live realizada com Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, vice-campeões da edição passada do reality, na última quarta-feira (22), o pais de MC Gui quebraram o silêncio sobre o episódio e contaram que perdoaram Cartolouco.

"Tem uma grande diferença entre desculpar e perdoar. Eu perdoei ele e quando você perdoa é para tirar aquilo de dentro do seu coração", disse Rogério em entrevista. A briga aconteceu no final de maio, quando a briga quase chegou às vias de fato.

"Mas eu falei para o Rogério isso, porque eu faria a mesma coisa, mas eu falaria ainda muita coisa para ele ali, mas o Rogério na hora foi pego também de surpresa. Ele estava com vontade de estar ali no jogo, mas eu teria falado muita coisa para ele lembrar e refletir tudo o que aconteceu", complementou Cláudia.



Na ocasião, que deixou expectadores apreensivos, os participantes protagonizaram uma briga generalizada no reality show apresentado por Adriane Galisteu. O desentendimento com Cartolouco começou quando Rogério e Baronesa voltaram da DR, momento em que um dos casais carre o risco de deixar o programa.

O ex-A Fazenda teria mencionado algo sobre o pai de MC Gui ter deixado um banheiro sujo mas, ao vivo, ambos se controlaram. Assim que Brenda e Matheus voltaram da berlinda, a briga teve um início de fato. Rogério chegou a jogar água no ex-A Fazenda mais uma vez. E a situação só foi esquentando e precisou, inclusive, contar com a intervenção da produção do reality.